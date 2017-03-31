Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, taktik çalışma yaptı.
İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin katılmadı. Zec ve Traore ise girdikleri pozisyonlarda sakatlık yaşayınca idmanı yarıda bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun durumlarının maç saatine belli olacağı kaydedildi.
Karabük ekibi, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.
Öte yandan, Ukrayna Premier Ligi Başkanı Volodymyr Heninson, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'u makamında ziyaret etti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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