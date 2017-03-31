 Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır

    Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında yarın sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, taktik çalışma yaptı.

    İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin katılmadı. Zec ve Traore ise girdikleri pozisyonlarda sakatlık yaşayınca idmanı yarıda bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun durumlarının maç saatine belli olacağı kaydedildi.

    Karabük ekibi, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.

    Öte yandan, Ukrayna Premier Ligi Başkanı Volodymyr Heninson, Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'u makamında ziyaret etti.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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