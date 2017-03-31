Karabükspor, F.Bahçe maçına hazır

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, taktik çalışma yaptı.



İdmana, sakatlığı devam eden Kerim Zengin katılmadı. Zec ve Traore ise girdikleri pozisyonlarda sakatlık yaşayınca idmanı yarıda bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun durumlarının maç saatine belli olacağı kaydedildi.



Karabük ekibi, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.



Öte yandan, Ukrayna Premier Ligi Başkanı Volodymyr Heninson, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'u makamında ziyaret etti.