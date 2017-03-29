 Karabükspor pusuda – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    pusuda

    Karabükspor pusuda
    sahasında oynayacağı F.Bahçe maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürüyor. dünkü idmanı başkan da takip etti. Teknik Direktör Zoran Barisic takımda mükemmel bir hava oluştuğunu açıklayarak, "Kolej takımı gibiyiz. F.Bahçe'yi yenmeye hazırız. Maçı iple çekiyoruz. Taraftar tribüne gelsin" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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