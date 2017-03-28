 Karabükspor’da hedef F.Bahçe galibiyeti – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Karabükspor’da hedef F.Bahçe galibiyeti

    Karabükspor’da hedef F.Bahçe galibiyeti

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor’da hedef mutlak 3 puan.

    Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason, Traore ve Latovlevici katılmadı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül de takip etti.

    Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kardemir Karabükspor, çalışmalarını perşembe gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

    Kardemir Karabükspor'un başarılı oyuncusu Kerim Zengin, Fenerbahçe ile büyük takımlara karşı bu seneki son maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bu maçı alarak dörtte dört bir seri yakalamak istiyoruz. Umduğumuz bir maç olur. Yüksek tempolu ve istediğimiz bir oyunla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:34
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