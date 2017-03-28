Karabükspor’da hedef F.Bahçe galibiyeti
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor’da hedef mutlak 3 puan.
Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason, Traore ve Latovlevici katılmadı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül de takip etti.
Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kardemir Karabükspor, çalışmalarını perşembe gününe kadar Antalya'da sürdürecek.
Kardemir Karabükspor'un başarılı oyuncusu Kerim Zengin, Fenerbahçe ile büyük takımlara karşı bu seneki son maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bu maçı alarak dörtte dört bir seri yakalamak istiyoruz. Umduğumuz bir maç olur. Yüksek tempolu ve istediğimiz bir oyunla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.
Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kardemir Karabükspor, çalışmalarını perşembe gününe kadar Antalya'da sürdürecek.
Kardemir Karabükspor'un başarılı oyuncusu Kerim Zengin, Fenerbahçe ile büyük takımlara karşı bu seneki son maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bu maçı alarak dörtte dört bir seri yakalamak istiyoruz. Umduğumuz bir maç olur. Yüksek tempolu ve istediğimiz bir oyunla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 13:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''FIFA’ya gidiyoruz!''
Toplam 13
Yorum
Selim Yeter artık olmayacak bir şey işte önümüze bakalım artık.
- Arda’yı dahil etmedi
Toplam 1
Yorum
net sadece ardayı değil genç futbolcuları tercih etti ama nedense arda kadroya girmeyince özel haber yapılıyor artık yenilerde denenmeli
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 15
Yorum
gerçek her gelen yönetim yada hoca transfer istiyor istedikleri futbolcular da az paraya gelmez takım tutmazsa yine zarar hiç düşünmüyorlar
Karabükspor’da hedef F.Bahçe galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.