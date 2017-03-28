Karabükspor galibiyete odaklandı

Barisic, takımının Antalya'daki kampında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada sezonun kalan bölümüne hazırlanma fırsatı yakaladıklarını belirten Barisic, "Kamp çok faydalı geçiyor. Bu hafta karşılaşacağımız Fenerbahçe, herkesin de bildiği gibi çok ofansif oynayan bir takım. Bunu kendi açımızdan avantaja çevirmeye çalışacağız." dedi.

"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, ama kazanacak çok şeyimiz var." diyen Barisic, "Sahamızda çok başarılı bir takımız, çok iyi oynuyoruz. Bunda taraftarımızın etkisi çok büyük. Onların bu hafta da stadı doldurmalarını bekliyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor'un defans oyuncusu Kerim Zengin ise Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'yi de yenmek istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli ekiple yapacakları maçın umdukları gibi geçmesini dileyen Kerim, "İnşallah yüksek tempolu ve istediğimiz gibi bir oyunla üç puan hedefine ulaşırız." diye konuştu.

- Hazırlıklar sürüyor

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından istasyon çalışmaları yapıldı.

İdmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Olafur Ingi Skulason ve Iasmin Latovlevici katılmadı.