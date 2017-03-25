 Karabükspor’da, Fenerbahçe mesaisi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Karabükspor’da, Fenerbahçe mesaisi

    Karabükspor’da, Fenerbahçe mesaisi

    Kardemir Karabükspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor.

    Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve koordinasyon çalışması gerçekleştiren takım ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason, Traore, Seleznov ve Latovlevici katılmadı.

    Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 30 Mart'a kadar Belek'te sürdürecek.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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