Karabük, Fener’e motive
Başkan Ferudun Tankut, “Bu sezon iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u yendik Fenerbahçe karşılaşmasından da galip gelerek bu yıl bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
HAVAMIZ MÜKEMMEL
Başkan Tankut, takımında Beşiktaş maçı öncesindeki güzel havayı yine gördüğünü açıklayarak, "İnşallah Fenerbahçe maçından 3 puan alırız. Başakşehir maçı çok güzel geçti. Galip gelebilirdik. Her şeye rağmen aldığımız 1 puan ve oynadığımız futbol çok iyiydi. Fenerbahçe maçında taraftarımız tribüne gelsin" dedi.
AHMET ŞAHİN'E PASTA
Karabükspor'da antrenman sonunda 39 yaşına basan takım kaptanı Ahmet Şahin'in doğum günü kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı. Tüm takım çok neşeliydi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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