 Karabük, Fener’e motive – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Karabük, Fener’e motive

    Karabük, Fener’e motive

    Başkan Ferudun Tankut, “Bu sezon iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u yendik karşılaşmasından da galip gelerek bu yıl bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

    Kardemir Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Fenerbahçe maçını da kazanarak, iç sahada 4 büyük takımlara karşı bir ilki başarmak istediklerini söyledi. Bu sezon iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendiklerini de kaydeden Başkan Tankut, " maçından da galip gelerek bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Tek korkumuz sakatlık" dedi.

    HAVAMIZ MÜKEMMEL
    Başkan Tankut, takımında Beşiktaş maçı öncesindeki güzel havayı yine gördüğünü açıklayarak, "İnşallah Fenerbahçe maçından 3 puan alırız. Başakşehir maçı çok güzel geçti. Galip gelebilirdik. Her şeye rağmen aldığımız 1 puan ve oynadığımız futbol çok iyiydi. Fenerbahçe maçında taraftarımız tribüne gelsin" dedi.



    AHMET ŞAHİN'E PASTA
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    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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