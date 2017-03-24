Karabükspor Başkanı Tankut'tan açıklama

Kardemir Karabükspor, lige verilen aranın ardından sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore, Skulason, Seleznov ve Latovlevici katılmadı. Kerim ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman sonunda takım kaptanı kaleci Ahmet Şahin'in 39'uncu yaş günü kulüp başkanı Ferudun Tankut, teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Başkan Tankut, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak hazırlanmayı uygun gördüklerini söyledi. Tankut, Hava şartları uygun. İyi bir kamp süreci geçirerek Fenerbahçe maçına hazırlanmak istiyoruz. Sahamızda Beşiktaş'ı Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yendik. Fenerbahçe maçını da kazanarak bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Kerim önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncularımız orada hazırlanıp gelecekler. Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyoruz dedi.

Başkan Tankut, bir süre görüştüğü teknik direktör Barisic'e, Beşiktaş maçı öncesi de buraya gelmiştik. Dolayısıyla burada iyi bir antrenman geçirerek Fenerbahçe maçından 3 puan alırız. Bu maçta tüm dikkatler üzerimizde olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanırsak sahamızda 4 büyük takımı yenen bir takım olarak bir ilki gerçekleştirmiş oluruz diye konuştu.