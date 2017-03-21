Fenerbahçe hazırlıkları Antalya'da
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi, Antalya'da kamp yapacak.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 1 hafta kamp yapacaklarını belirten Gül, şunları söyledi:
"Milli takım maçları için ülkelerine giden Traore, Skulason, Seleznov ve Latovlevici kampa gelemeyecek. Diğer bütün oyuncularımız orada olacak. İç saha performansımız çok iyi. Bunu sürüdürmek istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir ekip. Güzel bir maç olacak. Antalya'da iyi hazırlanıp sahaya da iyi bir oyun yansıtıp galip gelmek istiyoruz. Ligde görüyorsunuz takımlar birbirini rahatlıkla yenebiliyor. Ligde kalma hedefimiz hala devam ediyor. Rakip kim olursa olsun iç sahada maç kaybetme lüksümüz yok."
Taraftarlara da seslenen Gül, onlardan 1 Nisan'daki maçta tribünleri doldurmalarını ve Fenerbahçe karşısında takımın "12. adamı" olmalarını istedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:52
- Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi
Toplam 3
Yorum
farkına vardın mı bi alttaki yorum da da ben öyle yazdım. 2011 de aykut 2014 de ersunmu fb yi şampiyon yaptı bak şimdi acınacak haldeler
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 7
Yorum
FENERLİ GFB SEN KESİNLİKLE FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN HANGİ TAKIMSIN BİLMİYORUM AMA YORUMLARINLA BUNU ÇOK BELLİ EDİYORSUN ERKEK GİBİ RENGİNİ BELLİ ET
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 14
Yorum
metinn futbolcular maasi ne yapackmis aldikalri yatarak garanti yillik ucretleri yeterde artar bile maas alimlairini fest edecktiniz ne oldu
Fenerbahçe hazırlıkları Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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