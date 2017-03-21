Fenerbahçe hazırlıkları Antalya'da

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın izinde olduğunu, Fenerbahçe maçı hazırlıkları için 23 Mart Perşembe günü Antalya'da toplanacaklarını söyledi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 1 hafta kamp yapacaklarını belirten Gül, şunları söyledi:

"Milli takım maçları için ülkelerine giden Traore, Skulason, Seleznov ve Latovlevici kampa gelemeyecek. Diğer bütün oyuncularımız orada olacak. İç saha performansımız çok iyi. Bunu sürüdürmek istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir ekip. Güzel bir maç olacak. Antalya'da iyi hazırlanıp sahaya da iyi bir oyun yansıtıp galip gelmek istiyoruz. Ligde görüyorsunuz takımlar birbirini rahatlıkla yenebiliyor. Ligde kalma hedefimiz hala devam ediyor. Rakip kim olursa olsun iç sahada maç kaybetme lüksümüz yok."

Taraftarlara da seslenen Gül, onlardan 1 Nisan'daki maçta tribünleri doldurmalarını ve Fenerbahçe karşısında takımın "12. adamı" olmalarını istedi.