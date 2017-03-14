 Karabükspor'da Başakşehir mesaisi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Karabükspor'da Başakşehir mesaisi

    Karabükspor'da Başakşehir mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

    Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

    Kırmızı-mavili futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada maç yaptı.

    Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Lazarevic ve Skulason'un katılmadığı idmanda, Adanaspor maçında sakatlanan ve dünkü antrenmanda yer almayan Barış Başdaş ise takımla çalışmalara başladı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:38
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