 Karabükspor'da Adanaspor mesaisi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Karabükspor'da Adanaspor mesaisi

    Karabükspor'da Adanaspor mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Çift kale maçla tamamlanan idmana, tüm futbolcular katıldı.

    Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.

    - Süper Lig'de 4. karşılaşma

    Kardemir Karabükspor ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 3 lig maçında Karabük temsilcisinin galibiyetlerde 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

    Kardemir Karabükspor, söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla kazanmıştı.

    Ligde 23. hafta mücadelesi sonunda Kardemir Karabükspor 30 puanla 10. sırada, Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:07
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