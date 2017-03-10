Karabükspor'da Adanaspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çift kale maçla tamamlanan idmana, tüm futbolcular katıldı.
Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.
- Süper Lig'de 4. karşılaşma
Kardemir Karabükspor ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 3 lig maçında Karabük temsilcisinin galibiyetlerde 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Kardemir Karabükspor, söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Ligde 23. hafta mücadelesi sonunda Kardemir Karabükspor 30 puanla 10. sırada, Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:07
- Akdeniz akşamları...
Toplam 5
Yorum
MEHMET AMA BENİM İLK 11'İM:ERTUĞRUL-WİEL-İSMAİL-ROMAN-MARTİN-OZAN-LENS(EMENİKE)-M.TOPAL(AATİF)-SOW-ALPER-STOCH
- Akdeniz akşamları...
Toplam 5
Yorum
MEHMET SAYIN ADVOCAAT; YİNE AYNI OYNATTIĞI SİSTEM VE SAHAYA SÜRDÜĞÜ 11'LE DEVAM ETSİN. KAZANSALARDA UMUDUMUZU TÜKETTİLER.
- Arena'da parçalarız!
Toplam 22
Yorum
bjk Dün çok kötü oynadık , acemice oynuyoruz takımda bir panik havası var.
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