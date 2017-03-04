 Barisic: Basit hatalar yaptık – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Barisic: Basit hatalar yaptık

    Barisic: Basit hatalar yaptık
    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, yenilgiyi basit hatalara bağladı: "Çok zorlu mücadeleydi. Maça dengeli başladık. İyi organize olduk. Seleznov'un kaçırdığı pozisyon var. Onu atsa 1-0 öne geçebilirdik. Çok basit hatalar yaptık. 2. yarı Trabzon daha iyi oynadı."
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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