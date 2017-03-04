Barisic: Basit hatalar yaptık

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, yenilgiyi basit hatalara bağladı: "Çok zorlu mücadeleydi. Maça dengeli başladık. İyi organize olduk. Seleznov'un kaçırdığı pozisyon var. Onu atsa 1-0 öne geçebilirdik. Çok basit hatalar yaptık. 2. yarı Trabzon daha iyi oynadı."