Karabük’ten gözdağı
Karabükspor'un başında çıktığı ilk maçta G.Birliği'ne karşı galibiyet sevinci yaşayan Barisic, gözünü Trabzon'a dikti. Avusturyalı hoca, "Trabzon önde baskı yapacaktır. Analize yarın da (bugün) devam edip, kazanmanın planlarını yapacağız" diye konuştu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hücum çalıştıracak
Toplam 2
Yorum
Güner sana güvenimiz tam as kes istediğini yap bufutbolculara ne yapsan müstahaktır . seneye kur taş gibi kadro şu eldeki moruklarıda şutla
- F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Toplam 20
Yorum
balcı başarısızlık zincirinde en büyük pay hakemlerin bursada 1düdükle 2 puanı çaldı hakem.hakemler fbnin puanlarını çalmasa durum farklı olurdu.
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 36
Yorum
titi renkliler oturun aglayın :D
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