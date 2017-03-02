 Karabük’ten gözdağı – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Karabük’ten gözdağı

    Karabük’ten gözdağı
    Karabükspor'un başında çıktığı ilk maçta G.Birliği'ne karşı galibiyet sevinci yaşayan Barisic, gözünü Trabzon'a dikti. Avusturyalı hoca, "Trabzon önde baskı yapacaktır. Analize yarın da (bugün) devam edip, kazanmanın planlarını yapacağız" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük’ten gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.