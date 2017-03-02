Karabükspor, Trabzonspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili futbolcular, dar alanda top kontrolünün ardından çift kale maç yaptı. Tam kadro çalışan futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Buradan hava yoluyla Trabzon'a gidecek kafile, konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Kafileye başkanlık yapan futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, sakat ya da cezalı oyuncularının bulunmadığını belirterek, Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönerek, deplasmandaki kötü performanslarına son vermek istediklerini söyledi.
Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:53
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bilkentli_kartallar evet 3.lük için çekişirken değil mi :D güldürme adamı, haliniz ortada :D
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gitin artık bu levent nazifoğlu nasıl adam alıyor 4.5 milyon serdara vereceğine avrupaya bak albayrak gelsin podolskiyi 1.5 milyona getiren adam albayra
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