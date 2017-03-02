Karabükspor, Trabzonspor maçına hazır

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili futbolcular, dar alanda top kontrolünün ardından çift kale maç yaptı. Tam kadro çalışan futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Buradan hava yoluyla Trabzon'a gidecek kafile, konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kafileye başkanlık yapan futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, sakat ya da cezalı oyuncularının bulunmadığını belirterek, Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönerek, deplasmandaki kötü performanslarına son vermek istediklerini söyledi.

Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.