 Karabükspor'da Trabzonspor hazırlıkları – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Karabükspor'da Trabzonspor hazırlıkları

    Karabükspor'da Trabzonspor hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana el topu oynayarak başlayan kırmızı-mavili futbolcular, daha sonra çift kale maç ve dar alanda pas çalışması yaptı. Geride kalan haftadaki Gençlerbirliği maçının kadrosunda bulunan oyunculara yenilenme programı uygulandı.

    Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının iç sahada kazanma alışkanlığı olduğunu, Gençlerbirliği'ni yenerek galibiyet serisini sürdürdüklerini söyledi.

    Yeni teknik direktörleri Barisic'in Gençlerbirliği karşısında takımın başında ilk maçına çıktığını hatırlatan Gül, Trabzonspor mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

    "Yeni hocamızla birlikte kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Trabzonspor'un gücüne saygı duyuyoruz. Deplasmanda olumsuz bir istatistiğimiz var. Puan ya da puanlar getiremiyoruz. Bu olumsuz istatistiği tersine çevirmeye çalışacağız. Onlar da ikinci yarının başından beri hiç mağlup olmadılar. Biz de Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Bir an evvel ligde kalacak puanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu puanları yakaladığımızda Karabükspor yeni bir hedef belirleyebilecektir. Tam takım olarak çalışıyoruz. Cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Haftayı iyi geçireceğiz ve Trabzon'a hazır bir şekilde gideceğiz."

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:03
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