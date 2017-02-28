Karabükspor'da Trabzonspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının iç sahada kazanma alışkanlığı olduğunu, Gençlerbirliği'ni yenerek galibiyet serisini sürdürdüklerini söyledi.
Yeni teknik direktörleri Barisic'in Gençlerbirliği karşısında takımın başında ilk maçına çıktığını hatırlatan Gül, Trabzonspor mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:
"Yeni hocamızla birlikte kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Trabzonspor'un gücüne saygı duyuyoruz. Deplasmanda olumsuz bir istatistiğimiz var. Puan ya da puanlar getiremiyoruz. Bu olumsuz istatistiği tersine çevirmeye çalışacağız. Onlar da ikinci yarının başından beri hiç mağlup olmadılar. Biz de Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Bir an evvel ligde kalacak puanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu puanları yakaladığımızda Karabükspor yeni bir hedef belirleyebilecektir. Tam takım olarak çalışıyoruz. Cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Haftayı iyi geçireceğiz ve Trabzon'a hazır bir şekilde gideceğiz."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:03
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 39
Yorum
Dinleyici Şu sıralar ogreticilerde ogrenmeli ! Evdeki hesap çarsıya uymuyor ... Geçmis olsun Gs'li
- Net penaltı
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Yorum
88 ağlama değmez hayat o göz yaşlarınıza unutmadık arifin havadan penaltılarını....
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 39
Yorum
karadelhiz Besiktas normal oyununu oynasa farka giderdi Gununde olmadigi halde maci aldi ama gs verdi maci okadar defansif cikarsan böyle olur
Karabükspor'da Trabzonspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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