Karabükspor Zoran Barisic'le imzaladı

Zoran Barisic için Kardemir Karabükspor'un yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için kamp yaptığı otelde imza töreni düzenlendi. Törene Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ile Barisic 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.



"HAYIRLI OLSUN"

Törende konuşan Başkan Ferudun Tankut, kısa sürede yaşanan hızlı gelişmelerin ardından İgor Tudor ile zorunlu yol ayrılığı yaşadıklarını anlattı. Geçen sene yaptıkları teknik direktör araştırmalarından tanıdıkları Zoran Barisic ile hızlı bir şekilde temasa geçtiklerini belirten Başkan Tankut, dün akşam Antalya'da Avusturyalı teknik direktörle buluştuklarını söyledi. Uzun görüşmenin ardından kendisiyle her konuda anlaştıklarını dile getiren Tankut, "Bu günden itibaren Kardemir Karabükspor'un hocası olarak göreve başlayacak. Kendisine de camiamıza da hayırlı olsun" dedi. Antalyaspor'la önemi bir maça çıkacaklarını kaydeden Başkan Tankut, şöyle devam etti:



ANTALYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

"Antalya maçında kendisi tribünde olacak. Futbolcularla toplantı yaptım. Bu maçta en iyi oyunumuzu oynayıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kardemir Karabükspor kurumsal bir takım. Kişilere bağlı değildir. Hocalar, başkan, futbolcular gelip gidecektir ama Kardemir Karabükspor kurumsal bir yapı olarak yoluna devam edecektir."



PAZARTESİ ANTRENMANA ÇIKACAK

Barisic ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladıklarını aktaran Tankut, yarın Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından Avusturyalı teknik adamın ülkesine gideceğini ve pazartesi günü dönüp takımla antrenmana katılacağını söyledi.



"BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Barisic ise, "Kardemir Karabükspor'un ilgisini duyduktan sonra bir saniye bile düşünmedim. İyi bir takım olduğunu biliyorum. Buraya kadar iyi bir sezon geçirdiler. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Tudor ne bıraktıysa aynen devam edeceğiz" diye konuştu.