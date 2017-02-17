Karabükspor Avrupa'dan men edildi
Kardemir Karabükspor Avrupa'dan 2 yıl men edildi.
Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından yeni bir teknik direktörle anlaşmak zorunda kalan Kardemir Karabükspor'a UEFA'dan kötü haber geldi. Kardemir Karabükspor'a 'Finansal Fair Play' kriterlerinin yerine getirilmemesi sebebiye Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası geldi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu iş bitmedi
Toplam 32
Yorum
kartal BÖYLE OYNARSANIZ SONUÇ YİNE AYNI OLACAK
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 2
Yorum
Gs Donk'u 3 milyon Euro'ya alan yönetim Podolski 'yi çok çok pahalıya bile satmış gerçi kobe biraz daha zorlasa bedava verir üste parada öderdk
- İsrail basınından Beşiktaş maçı yorumu
Toplam 11
Yorum
Ercan1903 Orda 3 atan Beşiktaş burada susacak hali yok atacakları golleri düşünmesinler sadece çünkü yiyecekleri göllerde var
Karabükspor Avrupa'dan men edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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