 Karabükspor Avrupa'dan men edildi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor Avrupa'dan men edildi

    Karabükspor Avrupa'dan men edildi

    Kardemir Karabükspor Avrupa'dan 2 yıl men edildi.

    Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından yeni bir teknik direktörle anlaşmak zorunda kalan Kardemir Karabükspor'a UEFA'dan kötü haber geldi. Kardemir Karabükspor'a 'Finansal Fair Play' kriterlerinin yerine getirilmemesi sebebiye Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası geldi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor Avrupa'dan men edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.