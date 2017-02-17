 Barisic Karabükspor’da – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Barisic Karabükspor’da

    Barisic Karabükspor’da

    İgor Tudor’un, Galatasaray’a imza atmasının ardından Karabükspor, Avusturyalı teknik direktör ile anlaştı. İmza töreni bugün.

    İgor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından hoca arayışına başlayan , Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardı. Tudor'un tartışmalı bir şekilde Galatasaray'ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor'da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı.

    Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı. Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelen tecrübeli hoca Basiric'in, bugün düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:36
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