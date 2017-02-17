Barisic Karabükspor’da
İgor Tudor’un, Galatasaray’a imza atmasının ardından Karabükspor, Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile anlaştı. İmza töreni bugün.
İgor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından hoca arayışına başlayan Kardemir Karabükspor, Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardı. Tudor'un tartışmalı bir şekilde Galatasaray'ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor'da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı.
Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı. Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelen tecrübeli hoca Basiric'in, bugün düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı. Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelen tecrübeli hoca Basiric'in, bugün düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Barisic Karabükspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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