Karabük etkilenmedi
K.Karabükspor'da G.Saray'a giden teknik direktör İgor Tudor'un yerine takımın başına geçici olarak altyapı antrenörü Levent Açıkgöz getirildi.
Açıkgöz, Antalya'yla deplasmandaki kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertliler'de ilk idmanına dün çıktı. Hırvat teknik direktörün ayrılması sonucu takımda olumsuz bir hava olmadığını ifade eden Açıkgöz, "Oyuncuların hepsi profesyonel sonuçta. Ekmek paralarını bu işten kazanıyorlar.
Onlar yaşanan olayları değil kendi kazançlarına, kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda davranıyorlar zaten. İdmanda daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Şu anda onlar için olumsuz bir yön yok. Oyun sistemimizi de değiştirmeyeceğiz. Aynı format üzerinden gideceğiz. Değişiklik yapmayı düşünmüyorum" dedi. Öte yandan yönetici Tolga Gül de, "Levent Açıkgöz ve ekibi Antalya maçına çıkacak. Hoca çalışmalarımız var. Karabükspor hiçbir zaman hocasız kalmadı ve kalmayacak" diye konuştu.
Onlar yaşanan olayları değil kendi kazançlarına, kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda davranıyorlar zaten. İdmanda daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Şu anda onlar için olumsuz bir yön yok. Oyun sistemimizi de değiştirmeyeceğiz. Aynı format üzerinden gideceğiz. Değişiklik yapmayı düşünmüyorum" dedi. Öte yandan yönetici Tolga Gül de, "Levent Açıkgöz ve ekibi Antalya maçına çıkacak. Hoca çalışmalarımız var. Karabükspor hiçbir zaman hocasız kalmadı ve kalmayacak" diye konuştu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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