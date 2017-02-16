 Karabük etkilenmedi – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Karabük etkilenmedi

    Karabük etkilenmedi

    K.Karabükspor'da G.Saray'a giden teknik direktör İgor Tudor'un yerine takımın başına geçici olarak altyapı antrenörü getirildi.

    Açıkgöz, Antalya'yla deplasmandaki kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertliler'de ilk idmanına dün çıktı. Hırvat teknik direktörün ayrılması sonucu takımda olumsuz bir hava olmadığını ifade eden Açıkgöz, "Oyuncuların hepsi profesyonel sonuçta. Ekmek paralarını bu işten kazanıyorlar.

    Onlar yaşanan olayları değil kendi kazançlarına, kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda davranıyorlar zaten. İdmanda daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Şu anda onlar için olumsuz bir yön yok. Oyun sistemimizi de değiştirmeyeceğiz. Aynı format üzerinden gideceğiz. Değişiklik yapmayı düşünmüyorum" dedi. Öte yandan yönetici Tolga Gül de, " ve ekibi Antalya maçına çıkacak. Hoca çalışmalarımız var. Karabükspor hiçbir zaman hocasız kalmadı ve kalmayacak" diye konuştu.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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