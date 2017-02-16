 İşte Igor Tudor'un yerine gelen isim – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    İşte Igor Tudor'un yerine gelen isim

    İşte Igor Tudor'un yerine gelen isim

    Igor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından Kardemir Karabükspor'un Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Tudor'un tartışmalı bir şekilde Galatasaray'ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor'da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı.

    Bugün Antalya'ya geçerek, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelecek olan Basiric'in, yapılacak son görüşme sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Barisic, ayrıca cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de öğrenildi.
    Öte yandan Avusturya spor basınında Basiric'in Karabükspor ile anlaşma yaptığına yönelik haberlere de yer verildi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:52
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