İşte Igor Tudor'un yerine gelen isim
Igor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından Kardemir Karabükspor'un Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Tudor'un tartışmalı bir şekilde Galatasaray'ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor'da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı.
Bugün Antalya'ya geçerek, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelecek olan Basiric'in, yapılacak son görüşme sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Barisic, ayrıca cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de öğrenildi.
Öte yandan Avusturya spor basınında Basiric'in Karabükspor ile anlaşma yaptığına yönelik haberlere de yer verildi.
Bugün Antalya'ya geçerek, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelecek olan Basiric'in, yapılacak son görüşme sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Barisic, ayrıca cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de öğrenildi.
Öte yandan Avusturya spor basınında Basiric'in Karabükspor ile anlaşma yaptığına yönelik haberlere de yer verildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyon olacağız
Toplam 19
Yorum
vinyadur hani ligin en iyi futbolunu beşiktaş oynuyordu hani en iyi futblcular beşiktaştdaydı o zaman mı yalan söyledin şimdi mi yalan söylüyorsun :)
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 7
Yorum
MEHMET AATİF UEFA LİSTESİNE FERNANDAO İLE BİRLİKTE YENİ YAZILDI. SALİH VE STOCH UEFA LİSTESİNE YAZILMADI.
- Kruzliak’la 3. kez
Toplam 1
Yorum
j j ah fıratı vermediler şu maça be
İşte Igor Tudor'un yerine gelen isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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