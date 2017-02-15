"Tudor Karabükspor için kayıp değil"

Beşiktaş maçının hazırlıklarını başlayan yeşil-siyahlı ekipte haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kafkas, geçmişte göreve yaptığı Karabükspor'un kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu belirterek, "Hayatım boyunca haddimi aşan şeyler söylememe gayreti içinde oldum. Galatasaray kimi alır, kimi getirir, bu onların tasarrufudur. Ben bu konuda bir şey söylemem. Ama bu olaya iki yönden bakmak lazım. Birincisi, Türk antrenörlerinin hiçbir değerinin olmadığını düşünüyorum bu konu ile ilgili. Çünkü çok kısa bir sürede Türkiye'ye gelip, bu kadar başarılıymış gibi gösterilmek ancak bize mahsus bir iş, onu da biz becerdik. İkincisi de Karabük camiası açısından şunu ifade etmek isterim, tıpkı Akhisar Belediyespor gibi Karabükspor'un da bende çok özel bir yeri var. Bu ayrılığın Karabükspor için ben bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Karabük çok güçlü bir camia. Bir Tudor giden, bin Tudor gelir" dedi.