Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut: "Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı iddialarına ilişkin, "Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, daha önce de defalarca açıklama yaptıklarını, kendilerine Galatasaray'dan istek gelmediğini, söylentileri de hocalarının yalanladığını ifade etti.
Eşi Stefanija Tudor'un üçüncü çocuklarını dünyaya getirmesinden dolayı Hırvatistan'a giden Igor Tudor'un akşam saat 19.00'da yapacakları antrenmana geleceğini belirten Tankut, "Bir süredir hocamızın Galatasaray'a gideceği söylentileri var. Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim. Bizim şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.
Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül ise teknik adamların transferinin futbolcular gibi olmadığını, Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddiaları basından duyduklarını belirtti. Gül, basında yer alan sözleşmesindeki maddeye göre 150 bin avro ödemesi durumunda serbest kalabileceğinin doğru olduğunu kaydetti.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:26
- ''Zaferle döneceğiz''
Toplam 6
Yorum
........ GS LI KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞMIŞ FANATİK BİR VOLKAN VE AZİZ OLMUŞSUN MEHMET TOPAL. YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE. AKIL YOLUNU KAYBETMİŞSİN. YAZIK.
- Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması
Toplam 22
Yorum
evet fenere satsaydın etik olurdu dimi
- Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması
Toplam 22
Yorum
UltraArslan 50 Yıllık Galatasaraylıyım böyle bir şey görmedim. Rranck Ribery'yi aldıklarında kızıyorlardı.. Aynısını yaptılar.. Çok çok çok ayıp ...
Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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