Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı iddialarına ilişkin, "Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim." dedi.

Tankut, yaptığı açıklamada, daha önce de defalarca açıklama yaptıklarını, kendilerine Galatasaray'dan istek gelmediğini, söylentileri de hocalarının yalanladığını ifade etti.

Eşi Stefanija Tudor'un üçüncü çocuklarını dünyaya getirmesinden dolayı Hırvatistan'a giden Igor Tudor'un akşam saat 19.00'da yapacakları antrenmana geleceğini belirten Tankut, "Bir süredir hocamızın Galatasaray'a gideceği söylentileri var. Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim. Bizim şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.



Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül ise teknik adamların transferinin futbolcular gibi olmadığını, Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddiaları basından duyduklarını belirtti. Gül, basında yer alan sözleşmesindeki maddeye göre 150 bin avro ödemesi durumunda serbest kalabileceğinin doğru olduğunu kaydetti.