Igor Tudor'dan açıklama
Galatasaray ile anlaştığı söylenen Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor tesislerine geldi.
Galatasaray ile Igor Tudor görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından Hırvat teknik adamla resmi görüşmelere başlanması konusunda prensip anlaşması çıktı ve başkan Dursun Özbek menajerlere yetki verdi.
"KARABÜKSPOR'U ÜZMEK İSTEMEM"
Igor Tudor cephesinden de kritik açıklama geldi. Eşi doğum yaptığından 1 gün izin alarak ülkesine giden Karabükspor'un başarılı hocası, yardımcıları ile birlikte Metin Türker tesislerine geldi. Kulüp tesislerinde, yurt dışında bulunan Feridun Tankut ile telefon görüşmesi yapan Tudor, "Sizi ve Karabükspor'u üzmek istemem. Kırgınlık ve üzgünlük olmadan bu iş olsun" ifadelerini kullandı. Karabükspor'un sabah antrenmanını Tudor'un yardımcısının yaptırdığı ve Hırvat teknik adamın olası noter tespitinin önüne geçmek için 19.00'da takımın yapacağı idman öncesi tesislere geldiği belirtildi.
İŞTE TUDOR'UN ÜCRETİ VE YARDIMCILARI
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın Igor Tudor için ödeyeceği ücreti belirlediği teklifi ilk kez açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat Teknik adama 1.5 yıl için 2.5 milyon euro teklif ettiğini belirten Korkmaz, Tudor'un yardımcıları için de sürpriz bir isim ortaya attı. Korkmaz, Riekerink'in yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın Tudor'la çalışmaya devam edebileceğini ayrıca bir dönem sarı kırmızılı forması giymiş Hırvat stoper Stephan Tomas'ın da yardımcı antrenör ekibinde yer alacağını duyurdu.
IGOR TUDOR TESİSLERE BÖYLE GELDİ:
"KARABÜKSPOR'U ÜZMEK İSTEMEM"
Igor Tudor cephesinden de kritik açıklama geldi. Eşi doğum yaptığından 1 gün izin alarak ülkesine giden Karabükspor'un başarılı hocası, yardımcıları ile birlikte Metin Türker tesislerine geldi. Kulüp tesislerinde, yurt dışında bulunan Feridun Tankut ile telefon görüşmesi yapan Tudor, "Sizi ve Karabükspor'u üzmek istemem. Kırgınlık ve üzgünlük olmadan bu iş olsun" ifadelerini kullandı. Karabükspor'un sabah antrenmanını Tudor'un yardımcısının yaptırdığı ve Hırvat teknik adamın olası noter tespitinin önüne geçmek için 19.00'da takımın yapacağı idman öncesi tesislere geldiği belirtildi.
İŞTE TUDOR'UN ÜCRETİ VE YARDIMCILARI
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın Igor Tudor için ödeyeceği ücreti belirlediği teklifi ilk kez açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat Teknik adama 1.5 yıl için 2.5 milyon euro teklif ettiğini belirten Korkmaz, Tudor'un yardımcıları için de sürpriz bir isim ortaya attı. Korkmaz, Riekerink'in yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın Tudor'la çalışmaya devam edebileceğini ayrıca bir dönem sarı kırmızılı forması giymiş Hırvat stoper Stephan Tomas'ın da yardımcı antrenör ekibinde yer alacağını duyurdu.
IGOR TUDOR TESİSLERE BÖYLE GELDİ:
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tarihi bir maç olacak''
Toplam 5
Yorum
Fb'li Krasnodar sıradan bir takım, Fenerbahçe cesur oynarsa farklı yener yeter ki cesur olsunlar.
- ''Zaferle döneceğiz''
Toplam 7
Yorum
Fb'li Ah be Mehmet profesyonelliğine hayranım ancak oyun tarzını beğenmiyorum senden ancak stoper olur, ya da tek önlibero olsan iş yapar fb
- ''Çok sert bir rakip''
Toplam 20
Yorum
GFB Daha türkiye kupasından bile elenenler yorum yapmasın.
Igor Tudor'dan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.