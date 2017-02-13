Galatasaray Tudor'a teklif yaptı mı?
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor’un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tankut, "Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok" dedi.
Başkan Tankut, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerle ilgili şunları söyledi:
"Kendisine de sordum. 'Böyle bir teklif yok' dedi. Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok. Ama devamlı Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkıyor. Bunlar doğru şeyler değil. İnşallah bundan sonra bu dedikodular ortadan kalkmış olur. Hocamızla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağız. Eğer kendisi de uygun görürse önümüzdeki sezon da kendisiyle çalışmaya devam etmek istiyoruz."
Cuma günü sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Tankut, "Hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile zor bir maç oynayacağız. İyi bir çıkış yakaladılar. Ancak biz de hedeflerimiz doğrultusunda puan ya da puanlar almak istiyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst düzeyde. Bu moral ve motivasyon ile Antalyaspor maçına galibiyet için gideceğiz" dedi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:11
- Fener'in işi artık çok zor!
Toplam 5
Yorum
KARAKARTAL ÇIKIP MAÇLARI KAZANDINIZDA PUAN MI VERMEDİLER BEBE GİBİ AGLAMAYIN FB LİLER
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Toplam 4
Yorum
knnbjk caner aslanım tam iyileş öyle dön.özledik seni sahada görmeyi .
- G.Saray'ın golü iptal edildi
Toplam 22
Yorum
resime yorum podolski kaç haftadır formsuz ereni iki maç kötü oynadı diye kestin sabri,selçuk,semih berbat linnes,josue,ahmet yedek her şeyin başı adalet
Galatasaray Tudor'a teklif yaptı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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