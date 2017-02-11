 Tudor: Maçın adamı takım – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Tudor: Maçın adamı takım

    Tudor: Maçın adamı takım

    'un başarılı Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

    Hırvat çalıştırıcı, "Hepsi çok iyi oynadılar. Bugün onların sahaya kazanmak için çıkmalarını istemiştim, bunu yaptılar" dedi. 'Maçın adamı kim olur?' sorusuna Tudor, "Bence maçın adamı takım" yanıtını verdi. İlk yarı sonunda futbolcusu Barış'a tepkisi için, "Ufak detaylarla ilgili bir sorunumuz olmuştu. Onu çok seviyorum, bunlar hep sevgiden" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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