Tudor: Maçın adamı takım
Karabükspor'un başarılı Teknik Direktörü Igor Tudor, yayıncı kuruluşa galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Hırvat çalıştırıcı, "Hepsi çok iyi oynadılar. Bugün onların sahaya kazanmak için çıkmalarını istemiştim, bunu yaptılar" dedi. 'Maçın adamı kim olur?' sorusuna Tudor, "Bence maçın adamı takım" yanıtını verdi. İlk yarı sonunda futbolcusu Barış'a tepkisi için, "Ufak detaylarla ilgili bir sorunumuz olmuştu. Onu çok seviyorum, bunlar hep sevgiden" diye konuştu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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