Karabükspor'da galibiyet sevinci

Asbaşkan Tolga Gül, topladıkları 27 puanın 23'ünü kendi sahalarında aldıklarını hatırlatırken şöyle dedi:

"Her zaman olduğu gibi seyircimiz önünde yine sahaya kazanma arzusuyla çıktık. Kendimize olan güven ve enerjiyle Beşiktaş'ı yenmeyi başardık. Ligde kalmayı garantileyecek puanları biran önce toplayarak yeni hedefler belirlemek istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Lider karşısında alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Bundan sonra oynayacağımız maçlar bizim için daha iyi geçecek."