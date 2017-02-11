Karabükspor'da galibiyet sevinci
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sahalarında 2-1 galip geldikleri Beşiktaş'tan aldıkları 3 puanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Asbaşkan Tolga Gül, topladıkları 27 puanın 23'ünü kendi sahalarında aldıklarını hatırlatırken şöyle dedi:
"Her zaman olduğu gibi seyircimiz önünde yine sahaya kazanma arzusuyla çıktık. Kendimize olan güven ve enerjiyle Beşiktaş'ı yenmeyi başardık. Ligde kalmayı garantileyecek puanları biran önce toplayarak yeni hedefler belirlemek istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Lider karşısında alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Bundan sonra oynayacağımız maçlar bizim için daha iyi geçecek."
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:20
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 21
Yorum
Aziz bıakın gidin ADAŞIMA bırak TAMP GİBİ ADAM herşey ondan SORULUR ah kayseri ah
- Barış’ın son hali
Toplam 14
Yorum
vedaku BJK'ta bu tür sertliklerin altından sürekli Q7 çıkıyor, tıpkı bir zamanlar GS'da Melo'nun, FB'de Emre'nin çıktığı gibi.
- ''Hesap verecekler!''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Kültürsüz, hazımsız, kazanmasını ve kaybetmesini bilmeyen insanlara ne uygularsan uygula, o'nuda BOZAR KIRAR yepyeni bir rezalete çevirir.
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