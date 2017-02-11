 Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!... – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...

    Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

    Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki maçın 50. dakikasında Ermin Zec'in golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, geride kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince sahadan puansız ayrıldı.

    Yayıncı kuruluş, maçın ardından ofsayt tartışmaları yaşanan ev sahibi takımın ilk golünü ekranlara getirdi. Maç sonunda mücadelenin tartışmalarını pozisyonlarını değerlendiren yayıncı kuruluş, Karabükspor'un ilk golünün 22 cm ofsayt olduğunu açıkladı.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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