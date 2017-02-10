Tudor: "Müthiş bir galibiyet aldık"
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Kardemir Karabükspor 2-1’lik skorla galip olurken maç sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, ”Çok iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir galibiyet aldık” dedi.
Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Igor Tudor, büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Antrenmanlarda oyunculardan, arkadaşlarımdan istediğim şeyleri göz önüne alırsak belki zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum" diye konuştu.
İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, "Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım" ifadesinde bulundu.
İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, "Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım" ifadesinde bulundu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mehmetçik için mesaj
Toplam 2
Yorum
Fb taraftarı Helal olsun rabzonspor
- "En iyi yabancı hoca benim"
Toplam 13
Yorum
doğru en iyi hoca sensin evet de, mikrofonu alıp uyguladığın taktikleri anlatma. herkes tedbir alıyor.
- Beşiktaş Karabük'te yara aldı
Toplam 24
Yorum
şampiyon başakşehir beşiktaşında fenerbahçeninde bu kadrolarla şampiyon olmaları imkansız. önüne gelene yeniliyorlar. sıradan maçları bile alamaz oldular.
Tudor: "Müthiş bir galibiyet aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.