Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki maçın 50. dakikasında Ermin Zec'in golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, geride kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince sahadan puansız ayrıldı.
Yayıncı kuruluş, maçın ardından ofsayt tartışmaları yaşanan ev sahibi takımın ilk golünü ekranlara getirdi. Maç sonunda mücadelenin tartışmalarını pozisyonlarını değerlendiren yayıncı kuruluş, Karabükspor'un ilk golünün 22 cm ofsayt olduğunu açıkladı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.