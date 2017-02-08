 Kazanmalıyız – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kazanmalıyız

    Kazanmalıyız
    KARDEMİR Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligde hedefledikleri çizgiden aşağıda olduklarını belirterek, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Bu maçta yüreğimizi ortaya koymak zorundayız" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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