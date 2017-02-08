Kazanmalıyız
KARDEMİR Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligde hedefledikleri çizgiden aşağıda olduklarını belirterek, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Bu maçta yüreğimizi ortaya koymak zorundayız" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Kazanmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.