Kazanmalıyız

KARDEMİR Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligde hedefledikleri çizgiden aşağıda olduklarını belirterek, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Bu maçta yüreğimizi ortaya koymak zorundayız" dedi.