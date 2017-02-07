 Sportif ortaklık! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Sportif ortaklık!

    Sportif ortaklık!
    , Slovakya Süper Lig takımlarından Sport Podbrezova ile sportif işbirliği anlaşması imzaladı. Antalya Belek'te gerçekleşen toplantıya Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Başkanı Vladimir Sotak da katılırken, sportif anlamda her türlü ortaklık yapılması planlanıyor.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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