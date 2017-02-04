Paul Papp: Türkiye’yi çok seviyorum

Kardemir Karabükspor’un ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Paul Papp, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galip ayrılan taraf olmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendiren kırmızı-mavili ekibin son transferi Rumen oyuncu Paul Papp, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buraya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



"Takım içinde çok mutluyum"

Papp, Karabük'ün küçük bir şehir olmasının kendisi içinde çok önemli olduğunu belirterek, "Şahsen ben ailemle yaşamayı seven biriyim, hep ailemle zaman geçiriyorum. Küçük şehir olması benim için çok avantajlı. Takım içinde çok mutluyum ve burada bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum ve burada beraber çok iyi işler başaracağız" dedi.



"Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz"

3 gündür takımla birlikte kampta olduğunu da kaydeden Paul Papp, "Kamp ortamı çok iyi. Atmosferimiz de iyi. Buradaki çalışmamız çok yararlı ve verimli oluyor. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. İnanılmaz hücum oyuncularına sahipler. Quaresma, Cenk, Adriano, Ryan Babel, gibi oyunculara sahip müthiş bir takım. Biz kendi sahamızda mücadele edeceğiz ve bu maçta kazanmak istiyoruz. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyoruz. Sahaya çıkıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İç saha maçlarında taraftarımızın bizi desteklemelerini, stadyuma gelerek onların izlediği maçlarda büyük zaferler kazanıp daha iyi yerlere gelmek için onlarla beraber yürümek istiyoruz" diye konuştu.