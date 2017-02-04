Paul Papp: Türkiye’yi çok seviyorum
Kardemir Karabükspor’un ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Paul Papp, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galip ayrılan taraf olmak istediklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendiren kırmızı-mavili ekibin son transferi Rumen oyuncu Paul Papp, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buraya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
"Takım içinde çok mutluyum"
Papp, Karabük'ün küçük bir şehir olmasının kendisi içinde çok önemli olduğunu belirterek, "Şahsen ben ailemle yaşamayı seven biriyim, hep ailemle zaman geçiriyorum. Küçük şehir olması benim için çok avantajlı. Takım içinde çok mutluyum ve burada bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum ve burada beraber çok iyi işler başaracağız" dedi.
"Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz"
3 gündür takımla birlikte kampta olduğunu da kaydeden Paul Papp, "Kamp ortamı çok iyi. Atmosferimiz de iyi. Buradaki çalışmamız çok yararlı ve verimli oluyor. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. İnanılmaz hücum oyuncularına sahipler. Quaresma, Cenk, Adriano, Ryan Babel, gibi oyunculara sahip müthiş bir takım. Biz kendi sahamızda mücadele edeceğiz ve bu maçta kazanmak istiyoruz. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyoruz. Sahaya çıkıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İç saha maçlarında taraftarımızın bizi desteklemelerini, stadyuma gelerek onların izlediği maçlarda büyük zaferler kazanıp daha iyi yerlere gelmek için onlarla beraber yürümek istiyoruz" diye konuştu.
"Takım içinde çok mutluyum"
Papp, Karabük'ün küçük bir şehir olmasının kendisi içinde çok önemli olduğunu belirterek, "Şahsen ben ailemle yaşamayı seven biriyim, hep ailemle zaman geçiriyorum. Küçük şehir olması benim için çok avantajlı. Takım içinde çok mutluyum ve burada bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum ve burada beraber çok iyi işler başaracağız" dedi.
"Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz"
3 gündür takımla birlikte kampta olduğunu da kaydeden Paul Papp, "Kamp ortamı çok iyi. Atmosferimiz de iyi. Buradaki çalışmamız çok yararlı ve verimli oluyor. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. İnanılmaz hücum oyuncularına sahipler. Quaresma, Cenk, Adriano, Ryan Babel, gibi oyunculara sahip müthiş bir takım. Biz kendi sahamızda mücadele edeceğiz ve bu maçta kazanmak istiyoruz. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyoruz. Sahaya çıkıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İç saha maçlarında taraftarımızın bizi desteklemelerini, stadyuma gelerek onların izlediği maçlarda büyük zaferler kazanıp daha iyi yerlere gelmek için onlarla beraber yürümek istiyoruz" diye konuştu.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 5
Yorum
gelene bak caneri hoca kusturdu takima almadi.adam isyan etti diye gonderdiler.yerinede kufurbaz haydoyu getirdler.yonetimin basarisi inkar etmeyelim.
- Fenerbahçeliler otobüslerle Arena'ya getirilecek
Toplam 3
Yorum
q7 Sevgili fenerliler bu maç sizleri Azizden kurtaracaktır şimdiden sevinebilirsiniz.
- İstikrar abidesi Durica
Toplam 3
Yorum
İlyas Fener macinda souzaya kasimpas macinda antep macinda rakiplerine kafa vurdurup kalede buyuk tehlikler olusturdu pek begendigim adam degi
Paul Papp: Türkiye’yi çok seviyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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