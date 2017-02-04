Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Takımıyla birlikte Antalya'da kampta bulunan Asbaşkan Tolga Gül, devre arasında 4 oyuncu transfer ederek kadrolarını daha da güçlendirdiklerini söyledi.



Beşiktaş ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Gül, "Kentin, taraftarımızın beklediği maçlardan bir tanesini oynayacağız. Galatasaray maçından 3 puan aldık. Beşiktaş maçından da 3 puan almak istiyoruz. Rakibimiz çok formda. Ama bizim de bir hesabımız var. Biz de kendi hesabımızı tutturmak için biran önce puanlar toplayıp ligde kalmayı garantilememiz gerekiyor. Şu anda eksikliklerimizi yok denilecek kadar aza indirdik. Kaleci Rybka çalışmalara başladı. Tanase'de 1-2 gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Afrika kupasında olan Traore dışında eksik oyuncumuz yok. Tam kadro, iyi bir havada, güzel çalışma koşulları içerisinde bu maça hazırlanıyoruz" dedi.



'TARAFTARLARIMIZA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ'

Yeni transfer Paul Papp ise Türkiye'ye ve Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Karabük'ün küçük bir şehir olması daha önemli bizim için. Çünkü trafik yok. Ailemle yaşamayı seven bir insanım. Bu yüzden de küçük bir şehirde yaşamak çok güzel ve avantajlı. Takımda tam bir aile ortamı var. Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Birlikte çok iyi işler başaracağız. Kamp ortamı çok iyi. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İnanılmaz hücum oyuncularına sahip müthiş bir takım. Ama bizde kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Sahaya çıktığımız andan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Onların önünde büyük zaferler kazanmak istiyoruz" dedi.