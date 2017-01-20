Önce Karabük sonra Avrupa
Karabük’ün yeni transferi Bliznichenko: 22 yaşındayım ve hedeflerim büyük...
KARDEMİR Karabükspor'un, Ukrayna'nın Dnipro takımından transfer ettiği kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko, çok kaliteli bir takıma geldiğini belirterek, "Ancak ben 22 yaşındayım ve hedeflerim büyük. Buradan Avrupa'nın önde gelen kulüplerine gitmek istiyorum. Bir an önce forma giymek için sabırsızım. Süper Lig kaliteli ve mücadele dolu" diye konuştu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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