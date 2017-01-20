 Önce Karabük sonra Avrupa – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Önce Karabük sonra Avrupa

    Önce Karabük sonra Avrupa

    Karabük’ün yeni transferi : 22 yaşındayım ve hedeflerim büyük...

    KARDEMİR Karabükspor'un, Ukrayna'nın Dnipro takımından transfer ettiği kanat oyuncusu Andriy , çok kaliteli bir takıma geldiğini belirterek, "Ancak ben 22 yaşındayım ve hedeflerim büyük. Buradan Avrupa'nın önde gelen kulüplerine gitmek istiyorum. Bir an önce forma giymek için sabırsızım. Süper Lig kaliteli ve mücadele dolu" diye konuştu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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