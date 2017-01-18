 Bliznichenko imzayı attı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bliznichenko imzayı attı

    Bliznichenko imzayı attı
    Haftayı Akhisar galibiyetiyle kapatan Kardemir Karabükspor'da dün hareketli dakikalar vardı. Kırmızı-mavililer, Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen sol kanat Andriy Bliznichenko'yu transfer etti. 2.5 yıllık imza atan 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, "Karabükspor'a geldiğim için çok mutluyum. Takıma faydalı olmak için çok çalışacağım" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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