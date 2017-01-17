Bliznichenko, Kardemir Karabükspor'da
Kırmızı-mavili ekip, Dnipro'nun 22 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti.
Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'ne gelen 22 yaşındaki Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bliznichenko ile kadrolarının güçlendiğini söyledi.
Gül, Bliznichenko'nun Dnipro'daki performansına bakarak takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.
Bliznichenko ise Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye liginin Avrupa'nın önemli bir ligi olduğunu söyleyen Bliznichenko, takıma faydalı olmak için çok çalışacağını, ligde takımını önemli bir yere taşımak istediğini aktardı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:38
- Ekici'ye rest!
Toplam 23
Yorum
balturk mehemet ekmek yadiği kaba pislememeli. madem para sorun değil diyorsun o zaman neden trabzonda kalmadın para sorunsa bjk da sana veriyor.
- Alper Potuk neden oynamadı?
Toplam 8
Yorum
yaşlılık işte.. alperi unutmuş olabilir mi. ayrıca atıf kanatta oynatılmamalı. atıf forvet arkası oynar..
- Sıra Volkan Pala ve Adili’de
Toplam 4
Yorum
Aslan VOLKAN PALA YERINE BERK ISMAIL'I YOLLAYIN BENCE VOLKAN PALA IS YAPAR EREN GIBI CAKILI OYNAMAZ
Bliznichenko, Kardemir Karabükspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.