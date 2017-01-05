Karabükspor'da iki imzalar
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Shakhtar Donetsk’in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev’in kalecisi Oleksandr Rybka ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Ferudun Tankut, yeni forvet ve kalecinin iyi bir kariyere sahip olduğunu ve takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyleyerek, camiaya hayırlı olmasını diledi.
Milli kaleci Oleksandr Rybka, elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Benim için yeni bir lig, yeni bir tecrübe, yeni bir hayat. Taraftarlarımız her zaman mutlu olacaklar" dedi.
Yevhen Seleznyov da, "Bazı şeyleri söylemek için daha erken. Her şeyin olması için elimden geleni yapacağım. Kendimi göstereceğim. Taraftarlarımız bizi çok desteklesinler. Futbola olan ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:42
- İşte son Kartal
Toplam 9
Yorum
bjkli hirvatistan milli takiminda oynuyor ve genc neden bukadar karamsarsiniz anlamiyorum
- İşte son Kartal
Toplam 9
Yorum
engin görecegiz.. bu yasta hirvatistan milli takimda oynuyorsa, vardir birseyler..insallah iyi cikar, iyi olan yasi genc olmasi, takim yavas yavas yaslaniyordu..
- Bruma-Tottenham flörtü alevleniyor
Toplam 1
Yorum
rothbard Satın bunu yerine AhmetÇalık'ı alın 10m€ verip, ULTRA-VESTİ ses etmiyor tamam da, GERÇEK Galatasaray taraftarına ne oldu?
Karabükspor'da iki imzalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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