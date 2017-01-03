Traore ayrılmak istiyor
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, futbolcuları Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini bildirdi.
Sezonun ilk bölümünde kaydettikleri 19 golün 7'sinin Traore'ye ait olduğunu hatırlatan Gül, "Takıma katkısı çok büyük. Takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde ancak Kardemir Karabükspor ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Menfaatleri her şeyin üstündedir. Oyuncumuz Traore bize gitmek istediğini iletti. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse gönderebiliriz. Henüz kesin bir teklif yok. Olursa yönetim kurulu olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Karabük ekibiyle 13 maça çıkan ve bin 53 dakika sahada kalan Traore, 7 gol kaydetti. Abdou Razack Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kalmış ve ligde iki hafta forma giyememişti. Traore'nin, sezon sonunda kırmızı-mavili ekiple sözleşmesi sona eriyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:48
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Traore ayrılmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.