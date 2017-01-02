Karabükspor'da transfer çalışmaları
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz." dedi.
Kadroya yeni katılacak futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak olan oyuncuların da bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:
"Yarın takım Antalya'da toplanacak. Yeni transferlerimiz Yevhen Seleznyov ve kaleci Oleksandr Rybka da kampa katılacak. Ayrıca kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Bu oyuncu da kamp kadrosunda yer alacak. Yine sezon başında sakatlanan ve ligin ilk bölümünde forma şansı bulamayan Rumen oyuncu Marius Alexe de kampa katılacak. Öte yandan kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz. Zaten bu oyuncuları isteyenler var."
Transfer komitesinin görüştüğü birkaç yerli ve yabancı oyuncunun olduğunu aktaran Gül, anlaşma sağlanınca bu isimleri açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
- Trabzonspor üç yıldız için uğraşıyor
Toplam 6
Yorum
STS HEMEN YILDIZ OLDULAR.DAHA ÖNCE HİÇ İMİNİ DUYMADIMIZ OYUNCULAR.MASA SANDALYE PENCERE FİLAN.NE YILDIZIYMIŞ BUNLAR
- Geç katılacak
Toplam 2
Yorum
Ziya Tolganın topu kontrol ettiği sürede De Jong takım arkadaşına oynamış bile oluyor. 2.lig topçusu. Gol yok,asist yok
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 20
Yorum
berdush cocuk iki sezondur iyilestirme istiyor yapin biraz iyilestirme hersey hallolsun.yasinin yarisi kadar bile katki veremeyenler o cocuktan daha fazla kazaniyor...isyan etmekte hakli..
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