 Shakhtar Donetsk transferi açıkladı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Shakhtar Donetsk transferi açıkladı

    Shakhtar Donetsk transferi açıkladı

    Ukraynanın köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.

    Kulübün resmi internet sitesinden 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor' başlığıyla yayınlanan açıklamada 'Seleznyov takımımızdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu' ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada golcü oyunucun Shakhtar Donetsk'teki kariyerine değinilirken bir de video yayınlandı.

    Turuncu siyahlı kulüp ayrıca 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor' sözleriyle eski oyuncusuna veda etti.



    ÖN PROTOKOL İMZALANDI

    Öte yandan, Kardemir Karabükspor'un Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladığı öğrenildi.

    Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut da kısa süre önce yaptığı açıklamada Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile resmen anlaştıklarını açıkladı.

    Kırmızı-mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağını belirtildi.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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