 Karabük’te Seleznyov iddiası – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Karabük’te Seleznyov iddiası

    Karabük’te Seleznyov iddiası
    Sezonun flaş takımlarından Karabük'ün Seleznyov'la anlaştığı iddia edildi. Kırmızı-mavililerin, S.Donetsk'te forma şansı bulamayan 31 yaşındaki golcü ile bugün görüşeceği ve büyük ölçüde anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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