Karabük’te Seleznyov iddiası
Sezonun flaş takımlarından Karabük'ün Seleznyov'la anlaştığı iddia edildi. Kırmızı-mavililerin, S.Donetsk'te forma şansı bulamayan 31 yaşındaki golcü ile bugün görüşeceği ve büyük ölçüde anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
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Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
Karabük’te Seleznyov iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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