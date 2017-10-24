Galatasaray, Fransa deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi Bourges Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bourges şehrindeki Prado Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu müsabaka öncesi grupta iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımına deplasmanda 72-55 kaybederken, ikinci maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a İstanbul'da 82-77 üstünlük sağladı. Bourges Basket takımı ise deplasmanda oynadığı ilk iki maçında ZVVZ USK Prag'a 64-61 yenilip, Belçika temsilcisi Castors Braine'i 78-66 mağlup etti.
A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dinamo Kursk
|2
|2
|0
|167
|136
|4
|2
|Sopron Basket
|2
|2
|0
|145
|125
|4
|3
|Bourges Basket
|2
|1
|1
|139
|130
|3
|4
|ZVVZ USK Prag
|2
|1
|1
|141
|143
|3
|5
|ESBVA-LM
|2
|1
|1
|133
|143
|3
|6
|Galatasaray
|2
|1
|1
|137
|149
|3
|7
|CCC Polkowice
|2
|0
|2
|130
|138
|2
|8
|Castors Braine
|2
|0
|2
|134
|162
|2
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:24
-
Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu
Toplam 11
Yorum
yusuf hoca Cüneyt ÇAKIR ın yönetiminin nesi tatmin edici anlayamadım...maçın sonucuna direkt etki edecek tartışmalı kararlara imza attı adam...
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Caner'den hakeme şok küfür
Toplam 64
Yorum
ged 61 anadolu kulübünde oynayan oyuncu küfür etse 50 mt.den duyup kırmızı gösterirler, bunları 2 metreden duyup duymamazlığa gelirler..ayıp yaaa..
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''Sahamızı kapatamazsınız!''
Toplam 20
Yorum
FARUK ÇALIKIRAN BU YENİ OLDUĞU İÇİN ORASI BURASI OYNUYOR. BİZ ONA ÖĞRETECEĞİZ...
Galatasaray, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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