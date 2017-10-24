Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'yı ağırlayacak.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenen sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında İtalya temsilcisi Famila Schio'ya rakip sahada 62-49 mağlup oldu. İlk iki maç sonunda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, grupta 6. sırada yer alıyor. BLMA ise ilk iki müsabakasında İspanyol ekibi Perfumeiras Avenida'ya rakip sahada 64-34, Yakın Doğu Üniversitesi'ne de evinde 80-56 yenildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Fransız ekibi, grupta son sırada bulunuyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Perfumerias Avenida
|2
|2
|0
|120
|77
|4
|2
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2
|2
|0
|147
|120
|4
|3
|Famila Schio
|2
|1
|1
|126
|116
|3
|4
|Nadezhda
|2
|1
|1
|124
|125
|3
|5
|UMMC Ekaterinburg
|2
|1
|1
|122
|124
|3
|6
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|116
|123
|3
|7
|Wisla Can-Pack
|2
|0
|2
|126
|142
|2
|8
|BLMA
|2
|0
|2
|90
|144
|2
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
-
Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
-
Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
-
Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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