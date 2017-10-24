 Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Fenerbahçe, 'yı konuk edecek

    Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi 'yı ağırlayacak.

    Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenen sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında İtalya temsilcisi Famila Schio'ya rakip sahada 62-49 mağlup oldu. İlk iki maç sonunda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, grupta 6. sırada yer alıyor. ise ilk iki müsabakasında İspanyol ekibi Perfumeiras Avenida'ya rakip sahada 64-34, Yakın Doğu Üniversitesi'ne de evinde 80-56 yenildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Fransız ekibi, grupta son sırada bulunuyor.

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Perfumerias Avenida 2 2 0 120 77 4
    2 Yakın Doğu Üniversitesi 2 2 0 147 120 4
    3 Famila Schio 2 1 1 126 116 3
    4 Nadezhda 2 1 1 124 125 3
    5 UMMC Ekaterinburg 2 1 1 122 124 3
    6 Fenerbahçe 2 1 1 116 123 3
    7 Wisla Can-Pack 2 0 2 126 142 2
    8 BLMA 2 0 2 90 144 2
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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