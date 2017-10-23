AGÜ Spor, Avrupa’da kazanamıyor
EuroCup Kadınlar Ligi’nde daha önce üç kez final oynayan Kayseri temsilcisi AGÜ Spor bu sezon çıktığı iki maçı da kaybetti.
AGÜ Spor bu sezon ligde Bornova Becker, İstanbul Üniversitesi ve son olarak Beşiktaş'ı ikinci yarıdaki oyunu ile mağlup ederek, 6 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer alan Kayseri ekibi EuroCup'ta ise henüz galibiyetle tanışamadı. E grubunda yer alan Kırmızı-Beyazlılar ilk maçında İstanbul Üniversitesi'ne 74-76 kaybederken, ikinci maçında Polonya takımı Sleza Wroclaw'ya 70-72 kaybetti. AGÜ Spor Avrupa arenasındaki üçüncü maçında gruptaki bir diğer Polonya takımı Basket 90 Gdynia ile karşılaşacak. Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 18.00'de başlayacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
-
Otur 0
Toplam 83
Yorum
Eflanili Nerde o günler!...daha önce fanatik GS'lı Ali AYDIN'a astırmışlardı. Cüneyt'ede astırırlar inşaallah.FB'nin gücü ve lobisi yok.
-
Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 15
Yorum
kartalcan eger oguzhan da cok isterse gitmek o zaman sene sonu gelsinler konusalim.Bizim kaptana bu sene daha cok ihtiyacimiz var
-
Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 15
Yorum
kartalcan oguzhan bu sene inisli cikisli grafik ciziyor ama kumas olarak bu ligin en iyi 3 futbolcusundan biri.Kusura bakmasinlar ama devre arasiolmaz
AGÜ Spor, Avrupa’da kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.