AGÜ Spor, Avrupa’da kazanamıyor

AGÜ Spor bu sezon ligde Bornova Becker, İstanbul Üniversitesi ve son olarak Beşiktaş'ı ikinci yarıdaki oyunu ile mağlup ederek, 6 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer alan Kayseri ekibi EuroCup'ta ise henüz galibiyetle tanışamadı. E grubunda yer alan Kırmızı-Beyazlılar ilk maçında İstanbul Üniversitesi'ne 74-76 kaybederken, ikinci maçında Polonya takımı Sleza Wroclaw'ya 70-72 kaybetti. AGÜ Spor Avrupa arenasındaki üçüncü maçında gruptaki bir diğer Polonya takımı Basket 90 Gdynia ile karşılaşacak. Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 18.00'de başlayacak.