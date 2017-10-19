Beşiktaş, Olympiakos'a boyun eğdi
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a 70-53 yenildi.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Olympiakos, soyunma odasına da 36-29 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 53-40 önde geçen Yunan temsilcisi, sahadan 70-53 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla gruptaki ikinci maçını kaybederken, Olympiakos ikinci karşılaşmasında da galibiyetle ayrıldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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