 Beşiktaş, Olympiakos'a boyun eğdi – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, Olympiakos'a boyun eğdi

    Beşiktaş, Olympiakos'a boyun eğdi

    Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a 70-53 yenildi.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Olympiakos, soyunma odasına da 36-29 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 53-40 önde geçen Yunan temsilcisi, sahadan 70-53 galip ayrıldı.

    Beşiktaş bu sonuçla gruptaki ikinci maçını kaybederken, Olympiakos ikinci karşılaşmasında da galibiyetle ayrıldı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Olympiakos'a boyun eğdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.