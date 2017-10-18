Yakın Doğu Üniversitesi, Lavender'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyen 1,93 metre boyundaki ve 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. İmza töreninde açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Batur, Lavender'ın uzun yıllar Türkiye ve Avrupa Ligi'nde başarılı takımlarda forma giydiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim mücadele ettiğimiz iki kulvarda da tecrübeye sahip bir oyuncu. Hedefe doğru giden, savaşçı bir yapıya sahip. Saha içinde gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliyor. Tecrübesi ile bu yıl bizim Avrupa Ligi'nde koyduğumuz Dörtlü Final oynama hedefi doğrultusunda takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Lavender ise Yakın Doğu Üniversitesi'ne transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Kariyerimde büyük bir takımla yeni bir şans yakalayacağımı düşünüyorum. Takım olarak iyi bir sezon geçirip başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Kadın basketbolunun çok önemli isimlerinin bir arada olduğu büyük bir takım. Bir sezonda bütün kupaları kazanan tek takım olmaları beni etkiledi ve teklif geldiği zaman kabul ettim. Koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışan ve başarıya inanan bir takım ruhu var. Organizasyonun yapısı hem teknik hem de idari anlamda kusursuz. Bu güzel ekip için en iyi şekilde mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.