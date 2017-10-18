Fenerbahçe, İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Famila Schio ile karşılaşacak.
Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli takım gruptaki ilk maçında Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yendi. Famila Schio ise ilk müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi'ne 67-64 mağlup oldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:54
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Zaferin şifreleri
Toplam 14
Yorum
Kader Bu kadar şeyi kocamanın düşünüp yazdığına inanamıyorum
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK YARAB ŞÜKÜRLER OLSUN. SONSUZ TEŞEKKÜRLER, EMEKLERİNİZE ALIN TERLERİNİZE HELAL OLSUN. NEGREDO'YA PAS VERİLMİYOR. BİRDE LİGİ DÜZELTMELİYİZ..!
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Yenin balıklar benden
Toplam 2
Yorum
murat sakarya merhaba volkan kardeş bende fenerbahçeliyim 4 yas oğlum sarişin mavi gözlü oda fb.ya sizin yeneceğinizden eminim gs bizede balık söylermisin
Fenerbahçe, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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