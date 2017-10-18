 Fenerbahçe, İtalya deplasmanında – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

    Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Famila Schio ile karşılaşacak.

    Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli takım gruptaki ilk maçında Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yendi. Famila Schio ise ilk müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi'ne 67-64 mağlup oldu.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:54
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