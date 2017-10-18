Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, grubundaki ilk maçında Letonya'nın TTT Riga takımına deplasmanda 78-52 mağlup oldu. Yunanistan temsilcisi ise ilk müsabakasında Polonya'nın Gorzow ekibini evinde 69-50 yendi. A Grubu'ndaki diğer maçta ise Gorzow, TTT Riga'yı konuk edecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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Zaferin şifreleri
Toplam 43
Yorum
snake beyler aykuta haksızlık etmeyin ! Aziz denize düşmüştü ne yapacaktıki bundan başka
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
serdar babel ozana laf atma ozan saygılı çocuk büyüklerini görüp örnek alıyor mutlu olmanız lazım sizin
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Derbinin sonucu ne olur?
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Yorum
ahmet fb nin gs ye karşı sayısal bir uğuru var 8 hafta 8 puan fark bu maçı 8-0 fb alır gibi geliyor.hayılısı inşallah
Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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