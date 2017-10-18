 Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos

    Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos

    , FIBA Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, grubundaki ilk maçında Letonya'nın TTT Riga takımına deplasmanda 78-52 mağlup oldu. Yunanistan temsilcisi ise ilk müsabakasında Polonya'nın Gorzow ekibini evinde 69-50 yendi. A Grubu'ndaki diğer maçta ise Gorzow, TTT Riga'yı konuk edecek.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:44
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