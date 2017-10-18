Beşiktaş'ın konuğu Olympiakos

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, grubundaki ilk maçında Letonya'nın TTT Riga takımına deplasmanda 78-52 mağlup oldu. Yunanistan temsilcisi ise ilk müsabakasında Polonya'nın Gorzow ekibini evinde 69-50 yendi. A Grubu'ndaki diğer maçta ise Gorzow, TTT Riga'yı konuk edecek.