 Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi BLMA – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'nin rakibi BLMA

    <a href="/index/yakin-dogu-universitesi?id=77c83d46-b9af-478f-b397-c84c1f10eee8" class="" rel="tag">Yakın Doğu Üniversitesi</a>'nin rakibi BLMA

    Türk temsilcisi, FIBA B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Fransız ekibi BLMA ile karşılaşacak

    Lattes Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. , gruptaki ilk müsabakasında İtalya'dan Famila Schio'yu 67-64 yendi. BLMA ise ilk maçında İspanyol Perfumerias Avenida'ya 64-34 yenildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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