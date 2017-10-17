Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi BLMA
Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Fransız ekibi BLMA ile karşılaşacak
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi, gruptaki ilk müsabakasında İtalya'dan Famila Schio'yu 67-64 yendi. BLMA ise ilk maçında İspanyol Perfumerias Avenida'ya 64-34 yenildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:46
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi BLMA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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