İstanbul Üniversitesi, Polonya deplasmanında
İstanbul Üniversitesi Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci maçında yarın Polonya'nın Basket 90 takımına konuk olacak.
Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. İstanbul Üniversitesi, turnuvada oynadığı ilk maçta sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 76-74 yenmişti. Basket 90 ise deplasmanda Polonya'nın Sleza Wroclaw takımına 72-61 mağlup olmuştu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:43
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
İstanbul Üniversitesi, Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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