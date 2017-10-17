 İstanbul Üniversitesi, Polonya deplasmanında – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    , Polonya deplasmanında

    <a href="/index/istanbul-universitesi?id=af5a314a-78aa-47ad-8764-56bc851fe0aa" class="" rel="tag">İstanbul Üniversitesi</a>, Polonya deplasmanında

    Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci maçında yarın Polonya'nın Basket 90 takımına konuk olacak.

    Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. , turnuvada oynadığı ilk maçta sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 76-74 yenmişti. Basket 90 ise deplasmanda Polonya'nın Sleza Wroclaw takımına 72-61 mağlup olmuştu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:43
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