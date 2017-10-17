Galatasaray'ın konuğu USK Prag
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Çekya ekibi USK Prag'ı konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında Macar ekibi Sopron'a deplasmanda 72-55 yenildi. Çekya temsilcisi ise ilk karşılaşmasında Fransız Bourges Basket'i 64-61 mağlup etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:19
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
Galatasaray'ın konuğu USK Prag haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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