 Galatasaray'ın konuğu USK Prag – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Galatasaray'ın konuğu USK Prag

    Galatasaray'ın konuğu USK Prag

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Çekya ekibi USK Prag'ı konuk edecek.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında Macar ekibi Sopron'a deplasmanda 72-55 yenildi. Çekya temsilcisi ise ilk karşılaşmasında Fransız Bourges Basket'i 64-61 mağlup etti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:19
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